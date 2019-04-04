Каким будет 4 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Заканчивается лунный месяц, энергии на свершения может не хватать, поэтому сегодня хорошо дать себе возможность отдохнуть и делать дела в спокойном режиме, не усердствуя. Полезно закрывать текущие вопросы, наводить порядок. Начинать новое пока не желательно. Если есть силы и возможности для поддержки окружающих, это будет весьма кстати. Если энергии внутри самим не хватает, то хорошо себя поддержать и что-то сделать для себя. Еда желательна сегодня легкая и здоровая. Активные физические нагрузки могут быть сильно энергозатратными, лучше выбрать варианты полегче из возможных.

Для тех, кто занимается духовными практиками весьма желательно найти время для почитания и поминовения предков, можно у них просить благословения.

Дела, связанные с конфликтными ситуациями, стрессовым и быстрым принятием решения лучше отложить.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля.