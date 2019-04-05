Один из 12 великих церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – православные христиане отмечают 7 апреля. О его истории и традициях – в материале Фактов ICTV.

Благовещение – непереходящий праздник, который всегда выпадает на 7 апреля, является третьим по значению после Пасхи и Рождества.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть – она станет матерью Сына Божьего и Спасителя мира.

Символом праздника является голубь, а также белые лилии, которыми к празднику верующие украшают свои дома.

Традиции и запреты на Благовещение

Утром 7 апреля необходимо сходить в церковь, купить просфору по одной на каждого члена семьи и заказать молитву за их здравие.

Их принимают натощак со святой водой, читая молитву На принятие святой воды и просфоры.

Кстати, женщинам в этот день нужно обязательно пойти на службу в церковь и помолиться Пресвятой Богородице о счастливой судьбе, удачном замужестве, о детях и их здоровье.

Благовещенье считается третьим Сретеньем и после него уже точно отступает зима и холода.

В этот день немного ослабляется Великий пост – разрешается употребление рыбы.

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На Благовещение наши предки заготавливали соль. Считали, что она может исцелить от любой болезни.

А девушки 7 апреля гадали по птицам: если на глаза попался воробей – к умиротворению, ворона – к унынию, голуби – к благодати, ласточки – к успеху.

Один из обычаев, связанных с праздником, также касается птиц: принято отпускать голубей на волю – чтобы они донесли известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

На Благовещение запрещен любой физический труд, домашняя работа и рукоделие (вязание, вышивка, шитье и т.д.). Даже еду лучше приготовить перед праздником.

Также в этот день Господь благословляет все растущее на земле, поэтому нельзя подрезать кусты и деревья, работать на огороде.

Запрещено что-либо одалживать и выносить из дома – это к неудачам и проблемам в семье.

Согласно поговорке, в этот день “птица гнезда не вьет, девица косы не плетет”, поэтому лучше не плести косы, а визит в парикмахерскую перенести на другой день.

Нельзя надевать новую одежду – обязательно порвется или быстро сносится.

В гости тоже запрещено ходить, особенно женщинам. Считалось, если в дверь постучит незнакомая девушка или женщина, она может оказаться ведьмой.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.