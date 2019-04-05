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Гороскоп на сегодня, 5 апреля

Каким будет 5 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 5 апреля

Сегодня до полудня можно завершать то, что требует завершения, а после полудня упор желательно сделать на построение планов.

Благоприятны занятия творчеством, посещение концертов, театров, общение с интересными людьми.

Можно уделить время решению финансовых вопросов. Занятия благотворительностью также благоприятны.

Если планируете посадку или высадку растений, то после полудня время способствует тому, чтобы растения прижились и хорошо шли в рост.

Сегодня желательно держать в фокусе внимания свое физическое и эмоциональное состояние. Не стоит перенапрягаться, как только чувствуется усталость или грусть, лучше дать себе возможность отдохнуть как физически, так и морально.

Для агрессивных действий, риска, а также преодоления сложностей и препятствий день неподходящий.

Читайте: Кто победит во втором туре выборов президента Украины – астропрогноз

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля.

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