После тяжелой рабочей недели киевляне смогут отдохнуть и набраться позитивной энергии. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.
Можно посетить выступление Detach или концерт группы Epolets.
Также есть вариант сходить на Lords of the Sound Music is Coming и послушать волнующую музыку из сериала Викинги, блокбастеров студии Marvel, Аватара и Властелина Колец.
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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.
Lords of the Sound Music is Coming
Дворец Украина
5 апреля, 19.00
Стоимость: 300-950 грн
Купить билеты можно тут
Симфонический оркестр Lords of the Sound выступят с знаменитой программой Music is Coming.
Шоу во Дворце Украина состоится в честь выхода на экраны финального сезона сериала HBO Игра престолов.
Музыканты оркестра исполнят музыку, которую вы могли уже слышать в любимых фильмах жанра фэнтези или научная фантастика.
Не обойдется и без поклона в сторону компьютерных игр.
Nikita Lomakin
Atlas
5 апреля, 19.00
Стоимость: 198 грн
Купить билеты можно тут
Nikita Lomakin – это молодая, но амбициозная звезда, чье имя недавно появилось на горизонте украинского шоу-бизнеса.
За короткий срок песни успели стать хитами радиостанций и музыкальных телеканалов, благодаря чему он попал в список Прорыв года от премии M1 Music Awards.
Свой первый сольный концерт парень решил посвятить выхода дебютного альбома Зеркала – это дважды большое событие в карьере музыканта.
Detach
Atlas
6 апреля, 20.00
Стоимость: 330-950 грн
Купить билеты можно тут
Год назад Detach вышли на сцену в сопровождении симфонического оркестра, чтобы продемонстрировать фанатам несколько разнообразной может быть их музыка.
Следующий год группа работала в студии над записью нового, третьего по счету, альбома D.R.A.M.A, который вышел 30 ноября 2018.
Фанаты уже послушали лонгплей в интернете, но если вы хотите услышать любимый коллектив вживую, то не упустите выступление Detach 6 апреля в столичном клубе Atlas.
Кроме того, на концерте группа представит новый музыкальный клип, режиссером которого стал фронтмен коллектива Алексей Веренчик.
Brexiting – Britpop party
Хвильовий
6 апреля, 22.00
Вход свободный
6 часов бритопу от 60-х до Brexit: The Stone Roses, Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Supergrass, Ash, Spiritualized, The Kinks, Small Faces, The Beatles, Radiohead, Arctic Monkeys, Massive Attack, Kasabian и другие.
За пультом Kostiantyn Pochtar (5 Vymir, Postman), Sergey Cane (Comma, Deezer).
Epolets
Atlas
7 апреля, 19.00
Стоимость: 340-800 грн
Купить билеты можно тут
Одесские рок-н-рольщики, дети моря и похитители женских сердец Epolets возвращаются в столицу после длительного отпуска.
Группа очень тосковала по поклонниками, но всем творческим людям иногда нужен отдых – разобраться с мыслями и сублимировать энергию для новых музыкальных релизов.
Тур по выбранным городам Украины закончится 7 апреля в киевском клубе Atlas. На фирменной рок-дискотеке прозвучат не только лучшие хиты с дискографии Epolets, но и новая песня, название которой держат в тайне.