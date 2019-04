После тяжелой рабочей недели киевляне смогут отдохнуть и набраться позитивной энергии. Факты ICTV расскажут, куда пойти в этот уик-энд.

Можно посетить выступление Detach или концерт группы Epolets.

Также есть вариант сходить на Lords of the Sound Music is Coming и послушать волнующую музыку из сериала Викинги, блокбастеров студии Marvel, Аватара и Властелина Колец.

Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Lords of the Sound Music is Coming

Дворец Украина

5 апреля, 19.00

Стоимость: 300-950 грн

Купить билеты можно тут

Симфонический оркестр Lords of the Sound выступят с знаменитой программой Music is Coming.

Шоу во Дворце Украина состоится в честь выхода на экраны финального сезона сериала HBO Игра престолов.

Музыканты оркестра исполнят музыку, которую вы могли уже слышать в любимых фильмах жанра фэнтези или научная фантастика.

Не обойдется и без поклона в сторону компьютерных игр.

Nikita Lomakin

Atlas

5 апреля, 19.00

Стоимость: 198 грн

Купить билеты можно тут

Nikita Lomakin – это молодая, но амбициозная звезда, чье имя недавно появилось на горизонте украинского шоу-бизнеса.

За короткий срок песни успели стать хитами радиостанций и музыкальных телеканалов, благодаря чему он попал в список Прорыв года от премии M1 Music Awards.

Свой первый сольный концерт парень решил посвятить выхода дебютного альбома Зеркала – это дважды большое событие в карьере музыканта.

Detach

Atlas

6 апреля, 20.00

Стоимость: 330-950 грн

Купить билеты можно тут

Год назад Detach вышли на сцену в сопровождении симфонического оркестра, чтобы продемонстрировать фанатам несколько разнообразной может быть их музыка.

Следующий год группа работала в студии над записью нового, третьего по счету, альбома D.R.A.M.A, который вышел 30 ноября 2018.

Фанаты уже послушали лонгплей в интернете, но если вы хотите услышать любимый коллектив вживую, то не упустите выступление Detach 6 апреля в столичном клубе Atlas.

Кроме того, на концерте группа представит новый музыкальный клип, режиссером которого стал фронтмен коллектива Алексей Веренчик.

Brexiting – Britpop party

Хвильовий

6 апреля, 22.00

Вход свободный

6 часов бритопу от 60-х до Brexit: The Stone Roses, Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Supergrass, Ash, Spiritualized, The Kinks, Small Faces, The Beatles, Radiohead, Arctic Monkeys, Massive Attack, Kasabian и другие.

За пультом Kostiantyn Pochtar (5 Vymir, Postman), Sergey Cane (Comma, Deezer).

Epolets

Atlas

7 апреля, 19.00

Стоимость: 340-800 грн

Купить билеты можно тут

Одесские рок-н-рольщики, дети моря и похитители женских сердец Epolets возвращаются в столицу после длительного отпуска.

Группа очень тосковала по поклонниками, но всем творческим людям иногда нужен отдых – разобраться с мыслями и сублимировать энергию для новых музыкальных релизов.

Тур по выбранным городам Украины закончится 7 апреля в киевском клубе Atlas. На фирменной рок-дискотеке прозвучат не только лучшие хиты с дискографии Epolets, но и новая песня, название которой держат в тайне.