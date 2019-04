На кадры попала обратная сторона Луны и Земля.

Представители команды инженеров SpaceIL и Israel Aerospace Industries (IAI), корабль сфотографировал и передал на Землю впечатляющие виды Луны. Фотографии сделаны во время работы двигателей, в процессе сложного маневра – лунного захвата.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 апреля 2019 г.