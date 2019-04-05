Первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet прислал снимки, сделанные во время выхода на окололунную орбиту.

На кадры попала обратная сторона Луны и Земля.

Представители команды инженеров SpaceIL и Israel Aerospace Industries (IAI), корабль сфотографировал и передал на Землю впечатляющие виды Луны. Фотографии сделаны во время работы двигателей, в процессе сложного маневра – лунного захвата.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 апреля 2019 г.

Фотографии сделаны четвертой периферийной камерой Beresheet, с высоты 470 км над поверхностью Луны.

4 апреля корабль успешно вышел на лунную орбиту и это позволило аппарату войти в гравитацию естественного спутника. Судя по последним данным, полет проходит в штатном режиме, все системы исправно функционируют.

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Корабль готовится осуществить автономную посадку в месячное Море Беспечности вечером 11 апреля. Ожидаются новые включения двигателей, для того, чтобы зонд вышел на круговую 200-километровую орбиту вокруг Луны.

После прилунения аппарат проработает на Луне два-три земных дня, после чего выйдет из строя, так как не имеет системы защиты от перегрева.

SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize.

Напомним, что первый в истории человечества выход женской команды в открытый космос, запланированный на 29 марта, не состоится.