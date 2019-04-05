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Лунный зонд впервые вышел на орбиту спутника

Первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet прислал снимки, сделанные во время выхода на окололунную орбиту.

Лунный зонд впервые вышел на орбиту спутника

На кадры попала обратная сторона Луны и Земля.

Представители команды инженеров SpaceIL и Israel Aerospace Industries (IAI), корабль сфотографировал и передал на Землю впечатляющие виды Луны. Фотографии сделаны во время работы двигателей, в процессе сложного маневра – лунного захвата.

Фотографии сделаны четвертой периферийной камерой Beresheet, с высоты 470 км над поверхностью Луны.

4 апреля корабль успешно вышел на лунную орбиту и это позволило аппарату войти в гравитацию естественного спутника. Судя по последним данным, полет проходит в штатном режиме, все системы исправно функционируют.

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Корабль готовится осуществить автономную посадку в месячное Море Беспечности вечером 11 апреля. Ожидаются новые включения двигателей, для того, чтобы зонд вышел на круговую 200-километровую орбиту вокруг Луны.

После прилунения аппарат проработает на Луне два-три земных дня, после чего выйдет из строя, так как не имеет системы защиты от перегрева.

SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize.

Напомним, что первый в истории человечества выход женской команды в открытый космос, запланированный на 29 марта, не состоится.

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