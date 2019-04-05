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Погода в Украине на сегодня, 5 апреля (КАРТА)

Сегодня, 5 апреля, в Украине будет солнечно, осадков не ожидается.

погода в Украине

Погода в Украине сегодня будет солнечной, без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла. Днем воздух прогреется до 11-16° тепла.

В восточных областях будет несколько прохладнее – 8-13° тепла, а вот на Закарпатье можно ожидать настоящей весенней температуры – 16-21° тепла.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 5 апреля

В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью 0-2° тепла, а днем ​​отметки термометра удержатся в районе 12-14° выше нуля.

К слову, на выходных в Украине ожидается незначительное потепление.

Источник: Укргидрометцентр

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