Сегодня, 5 апреля, в Украине будет солнечно, осадков не ожидается.
Погода в Украине сегодня будет солнечной, без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.
Ночью температура будет колебаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла. Днем воздух прогреется до 11-16° тепла.
В восточных областях будет несколько прохладнее – 8-13° тепла, а вот на Закарпатье можно ожидать настоящей весенней температуры – 16-21° тепла.
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В Киеве сегодня без осадков.
Температура ночью 0-2° тепла, а днем отметки термометра удержатся в районе 12-14° выше нуля.
К слову, на выходных в Украине ожидается незначительное потепление.
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