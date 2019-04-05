Маленькая, но очень богатая мусульманская страна Кувейт скрывает много секретов. Почему иностранцу трудно получить гражданство, как действует цензура и можно ли употреблять алкоголь – далее в материале.

Украинка Марина рассказала о жизни в Кувейте и особенности законодательства.

Не дают гражданство

Благодаря нефти Кувейт стал богатой страной, которая не охотно предоставляет гражданство иностранцам. Марина говорит, что кувейтцем невозможно стать, им надо родиться, ну или стать женой настоящего Кувейтцы.

Через такую сложную схему оформления гражданства, большую часть населения Кувейта составляют экспаты (иностранные работники).

– Население Кувейта составляет 4 млн, из них 3 млн это экспаты и представители других национальностей, – говорит Марина.

Иностранцев много и за ними очень следят, чтобы у каждого было разрешение на проживание и работу. Марина уверяет, что нелегально жить в Кувейте не удастся.

Запрет алкоголя

Кувейт – страна мусульманская, поэтому там не употребляют алкоголь. Исламские государства не привержены к употреблению алкоголя, но в Кувейте это закрилено законодательно. Нельзя употреблять, продавать и производить алкоголь.

– Здесь установлен абсолютный сухой закон, алкоголь нигде не продается. Ввоз, употребление, производство и торговля алкоголем строго запрещены, а если полиция найдет у вас бутылочку алкоголя, то немедленно депортируют. Не часто случается, что можно обойтись штрафом, но тут особо не заморачиваются с рассмотрением ситуации, – объясняет украинка.

Депортировать за алкоголь могут даже тех, кто имеет гражданство Кувейта. Впрочем, как говорит Марина, это очень коррумпированная страна. За взятку могут закрыть глаза.

Строгая цензура

Кувейт следит за тем, чтобы люди не обижали друг друга, а тем более власть. Написать в Фейсбуке то плохое о главе государства в Кувейте мало кто решится. За такие поступки штрафуют, а иногда и выгоняют из страны.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступил в силу 18 апреля 2018 года.