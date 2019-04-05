На поверхность астероида Рюгу японская автоматическая станция Хаябуса-2 сбросила бомбу.
На астероид с высоты 500 метров сбросили пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества.
Трансляция из центра управления полетом Хаябусы-2 в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) доступна на YouTube.
Это сделали для того, чтобы проследить эффект, который произойдет при столкновении с астероидом С-класса другого небесного тела.
В JAXA ожидают, что снимки с образовавшимся кратером будут получены спустя несколько часов. А результаты взрыва можно будет узнать лишь в конце апреля.
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К слову, астрономы обнаружили потенциально опасный для нашей планеты астероид, который имеет собственный спутник.