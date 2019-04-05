В прямом эфире откроют саркофаг с 40 мумиями. Трансляцию будет вести канал Discovery.
Саркофаг с 40 мумиями, которым больше 3 тысяч лет, откроют в прямом эфире канала Discovery.
Открывать саркофаг будут археологи и журналисты, а следить за этим в реальном времени будут зрители у экранов телевизоров.
Захоронение нашли во время раскопок близ морского побережья в Египте.
Трансляцию экспедиции Неизвестный Египет запустят в воскресенье, 7 апреля, в 21 час.
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К слову, в провинции Эль-Минья к югу от Каира (Египет) археологи нашли гробницу с 50 мумиями, 12 из них – дети.
Источник: Inspired
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