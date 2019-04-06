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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 6 апреля

Каким будет 6 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

По лунному календарю сегодня начинается новый годовой цикл. Считается, что для начала годового цикла хороши значимые дела. Рекомендуется в этот день посетить храм, сделать духовную практику. Весьма благоприятное время для благотворительности и пожертвований.

Также сегодня начинается весенний фестиваль Наваратри, когда на протяжении 9 ночей почитаются три аспекта Божественной Матери.

Первые три дня соотносятся с аспектом разрушения и трансформацией, устранением препятствий, очищением и избавлением от негатива.

Второй аспект – процветание и благосостояние, даруемые Богом. Время наполнения чистой энергией.

Третий аспект – это возможность обрести мудрость, знания, увидеть духовный путь, найти потенциал развития.

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Начните и проведите этот день в тех энергиях, в которых вам бы хотелось находиться следующий год. Весьма полезно подумать и сделать что-то для своего здоровья, тела. Решить и продумать финансовую сторону жизни, взаимоотношения с окружающими и т.д.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, стрижка волос.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю для всех знаком зодиака.

ИсточникAstro.Expert

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