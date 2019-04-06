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Факты / Lifestyle

Ученые нашли ген красоты

Ученые из Висконсинского университета нашли гены, отвечающие за внешнюю привлекательность мужчин и женщин.

Гарна жінка

Американские исследователи использовали данные более 10 тыс. человек, окончивших Висконсинский университет.

Внешнюю привлекательность этих людей они оценивали по фото, отобрав для исследования генетические данные более 4 тыс. человек.

Ученые обнаружили негативную генетическую корреляцию между женской красотой и индексом массы тела, а также между привлекательностью мужчин и уровнем холестерина в крови.

Также они выяснили, что положительно внешняя привлекательность коррелирует с вариантами генов, связанными с пигментацией кожи и цветом волос.

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К стати, если три десятилетия назад средний возраст самых красивых женщин составлял 33,2 года, то  сейчас этот показатель существенно выше – 38,9 лет.

Источник: PLoS Genetics

Фото: Pixabay

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