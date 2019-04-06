Рабочее настроение поднимет режим, утренняя зарядка, короткие перерывы в офисе и ограничение соцсетей.

В Украину пришла долгожданная весна и нам все сложнее взять себя в руки и сконцентрироваться на рабочих моментах.

Отсутствие солнца дает о себе знать, и мы хотим находиться на улице до самого заката. Однако, весна – это не повод забросить дела.

Факты ICTV подготовили для вас 5 простых советов, которые помогут настроиться на рабочий лад, когда за окном все цветет и пахнет.

Режим сна

Когда приходит весна, то хочется подольше находиться на улице из-за чего дела по дому могут затянуться, и мы ложимся спать на несколько часов позже. Для того, чтобы на следующий день быть эффективным на работе необходимо соблюдать режим. Если вы привыкли ложиться спать в 23.00 и просыпаться в 7 утра, то не стоит отменять это правило из-за весенней погоды.

Спорт

Один из главных секретов. 15 минут утренней зарядки подарят вам бодрость на весь день, а в сочетании с контрастным душем вы почувствуете себя энергичными и жизнерадостными.

Отказ от соцсетей

Для многих это сложнее чем заняться спортом, но возьмите за правило не входить в соцсети до обеда, это позволит вам сэкономить очень много времени. Но если вы все же сильный духом человек, то попробуйте заменить соцсети прогулками на улице. Полезно, как не посмотри.

Отдых на работе

Если вы работаете 8 часов, то 3 коротких перерыва вам просто необходимы. Выходите на улицу поболтать с коллегой или просто пройтись вокруг здания. Это поможет сконцентрироваться и придаст новых сил.

Планирование рабочего дня

Главное – делать сложную работу утром. Если откладывать ее на конец дня, то можно не успеть справиться как с работой, так и с весенними эмоциями.

Также психологи рекомендуют открывать в рабочем помещении окна. Это поможет вам ощутить свободу и непринужденную атмосферу. И не забывайте принимать витамины.

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