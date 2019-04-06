Рабочее настроение поднимет режим, утренняя зарядка, короткие перерывы в офисе и ограничение соцсетей.
В Украину пришла долгожданная весна и нам все сложнее взять себя в руки и сконцентрироваться на рабочих моментах.
Отсутствие солнца дает о себе знать, и мы хотим находиться на улице до самого заката. Однако, весна – это не повод забросить дела.
Факты ICTV подготовили для вас 5 простых советов, которые помогут настроиться на рабочий лад, когда за окном все цветет и пахнет.
Режим сна
Когда приходит весна, то хочется подольше находиться на улице из-за чего дела по дому могут затянуться, и мы ложимся спать на несколько часов позже. Для того, чтобы на следующий день быть эффективным на работе необходимо соблюдать режим. Если вы привыкли ложиться спать в 23.00 и просыпаться в 7 утра, то не стоит отменять это правило из-за весенней погоды.
Спорт
Один из главных секретов. 15 минут утренней зарядки подарят вам бодрость на весь день, а в сочетании с контрастным душем вы почувствуете себя энергичными и жизнерадостными.
Отказ от соцсетей
Для многих это сложнее чем заняться спортом, но возьмите за правило не входить в соцсети до обеда, это позволит вам сэкономить очень много времени. Но если вы все же сильный духом человек, то попробуйте заменить соцсети прогулками на улице. Полезно, как не посмотри.Читайте: Весенний авитаминоз: какие продукты выбирать Топ-5 продуктов, которые поднимают настроение 4 привычки, которые спасут от стресса на работе
Отдых на работе
Если вы работаете 8 часов, то 3 коротких перерыва вам просто необходимы. Выходите на улицу поболтать с коллегой или просто пройтись вокруг здания. Это поможет сконцентрироваться и придаст новых сил.
Планирование рабочего дня
Главное – делать сложную работу утром. Если откладывать ее на конец дня, то можно не успеть справиться как с работой, так и с весенними эмоциями.
Также психологи рекомендуют открывать в рабочем помещении окна. Это поможет вам ощутить свободу и непринужденную атмосферу. И не забывайте принимать витамины.
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