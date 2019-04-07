Гороскоп на апрель 2019 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на апрель составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы становитесь легкими на подъем и стараетесь все делать быстро, без задержек. Возрастает число телефонных разговоров, писем и сообщений. Хорошее время для деловых поездок, переговоров, которые предполагают быстрые выводы и решения, а также для рекламных акций, распространения информации.

Связи завязываются достаточно быстро и также легко распадаются. Активность ваша возрастает, но больше на словах. Даже обычно молчаливые люди начинают высказывать свое мнение и могут сделать кому-то замечание, повысить голос. Выводы в это время делаются быстро, информация особенно не анализируется.

Гороскоп для Тельцов

Возрастает шанс повысить финансовую прибыль, но нужно проявить максимум внимания, чтобы не упустить его и увидеть подводные камни такой возможности.

Просыпается потребность в романтических отношениях и понимании, вы желаете забыть обо всех проблемах и заботах и постоянно быть рядом с любимыми людьми. В это время вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание или участие. Возможны беспричинные слезы, надуманные обиды, могут просыпаться скрытые страхи, комплексы. Отношения, завязавшиеся в это время, скорее всего принесут разочарование, так как будут неопределенными и запутанными.

Гороскоп для Близнецов

В апреле возможен творческий взлет. Растет потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств.

В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но ваши поступки могут привести к переутомлению.

Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенны в своих силах, жизнь будоражит вас, заставляет активно проявлять себя, использовать волевые качества.

Гороскоп для Раков

Вы приобретаете более полное ощущение собственной уникальности и внутреннего удовлетворения. Если нынешние обстоятельства вызывают у вас беспокойство, сложились не в вашу пользу, вы можете хотя бы частично избежать разочарования или замешательства и обернуть ситуацию в полезную для себя.

Усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила помогут вам улучшить нынешнее положение дел.

Это хорошее время для заключения официальных союзов, установления партнерских взаимоотношений, социальных контактов, общественных связей. Обстоятельства способствуют проявлению вашего потенциала. Активизируется деловая, коммерческая деятельность.

Гороскоп для Львов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Вы почувствуете гармонию тела и духа. Общественная деятельность приносит удовольствие. В течение этого месяца вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ, приносит весомые результаты.

Вы самоуверенны, легко решаете финансовые вопросы. Открываются новые перспективы, поэтому возникает потребность в дополнительном образовании. Возрастание сердечности, доброжелательности и дружелюбия помогут Вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми и близкими людьми.

Гороскоп для Дев

Импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут значительно помешать вам в делах. Стремление к конкуренции возрастает. Не стоит навязывать свою волю, так как окружающие просто не поймут вас.

Эгоизм и повышенная конфликтность помешают вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров, при посещении руководства и официальных органов. Рискованные финансовые операции приведут к потерям. В этот период, необходимо проявить благоразумие и спокойствие.

Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химическими веществами. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления могут привести к физическому и эмоциональному истощению.

Гороскоп для Весов

Остерегайтесь принимать участие в борьбе за власть, сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но возникающие недоразумения, ухудшение физического самочувствия, конфликтность, могут помешать вам решать насущные вопросы. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в личных отношениях.

При общении с детьми постарайтесь соблюдать принципы демократии. Вам присуща строгость, а нужна – доброта. Если вы связаны также и деловыми отношениями с любимым человеком, в этот период у вас получится многое в сфере бизнеса.

Гороскоп для Скорпиона

Скорпионы в апреле почувствуют внутреннюю свободу, испытают чувство радости и уверенности в себе, любовь к окружающему миру. Стоит заняться общественной деятельностью, сейчас вы способны заразить своим подъемом сотрудников, компаньонов и даже начальство.

За счет личной привлекательности и физического обаяния, хорошего здоровья вам многое удается решить. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц, особенно среди представителей противоположного пола. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы сможете успешно заключить сделки и договора.

Гороскоп для Стрельцов

Апрель для Стрельцов – месяц конфликтов. Непонимание друг друга, необоснованные претензии и ревность станут причиной напряженной обстановки, которая в конце концов может привести к затяжным конфликтом.

В этот период характерна также потеря чувства реальности, которая проявляется в ненужной растрате денег. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно, с партнерами и сотрудниками противоположного пола.

Выполнение планов, подписание контрактов, деловые поездки по возможности лучше отложить. Повышенная требовательность к окружающим обернется против вас. Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить личные и семейные отношения, что скажется на вашем авторитете у детей.

Гороскоп для Козерогов

Возможны различные нарушения здоровья. В такие моменты не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений.

Интеллектуальные занятия и игры помогут справиться с напряжением. Работа с документами будет доставлять хлопоты, но завершится удачно.

Продуктивен обмен мнениями, брифинги, конференции, появляются новые идеи. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. В апреле появляются новые деловые связи, происходит завязывание полезных знакомств.

Гороскоп для Водолеев

Хороший период для решения важных деловых вопросов, устранения препятствий в любви и семейных взаимоотношениях. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, коллег.

Хорошие отношения на работе. Используйте этот период для проворачивания рискованных финансовых операций и вложения капитала. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы просто похвалу и выражение признательности. Небольшие командировки для решения служебных дел будут эффективны.

Гороскоп для Рыб

Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Общение и путешествия в этот период тесно связаны с личными целями.

Партнеры могут не понимать ваших мотивов, а это создает внешний напряженный фон. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении поможет создать перспективный совместный проект. Полученная информация, новые впечат­ления побуждают вас к творчеству. Вы благодаря своим умственным способностям становитесь более заметными.