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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 7 апреля

Каким будет 7апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

По лунному календарю 7 апреля способствует активности. Можно заниматься физическими нагрузками, много гулять и проводить свободное время на свежем воздухе.

День благоприятен для разрушения, но не в плане общения. Эту энергию надо направить на преодоление иллюзий, очищение от ненужных связей.

Энергия дня позволит провести борьбу с внутренними страхами.

К делам желательно подходить с творчеством и юмором. Болезненно может быть все, что связано с я, его, общение, которое затрагивает подобные темы может перерасти в конфликт.

День способствует развитию самодисциплины.

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Сегодня проявление щедрости и доблести может открыть новые горизонты.

Все, что связано с движением транспорта потребует максимального внимания, поэтому не руководствуйтесь эмоциями. Будьте внимательны.

Несприятливо: начало поездок и путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю для всех знаком зодиака.

Источник: Astro.Expert

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