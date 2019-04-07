Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Воспользуйтесь нынешними возможностями, чтобы достичь успеха в карьере, признания вашей индивидуальности и таланту. Ваше довольство собой или достигнутые цели могут быть связаны с мужчинами и обретены в ситуациях соперничества. Вам необходимо самостоятельно создавать ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Гороскоп для Тельцов

В это время главной вашей заботой становятся деньги. Это может быть дополнительная прибыль, временный дополнительный заработок. Возможны изменения в доходах, но для смены работы не подходящее время. Вы занимаетесь закупками продуктов, приобретаете домашнюю утварь и мелочи, призванные украсить жилище, сделать его уютным. В эти дни вы склонны к неразумным тратам. Однако, могут также возникнуть обстоятельства, которые приводят к непредвиденным денежным вложениям.

Гороскоп для Близнецов

В это время будет много контактов, которые эмоционально вас затрагивают. Возможны встречи с родственниками, с которыми будет происходить обмен интересующей информацией, или это выльется во взаимные упреки и невнимательность к делам друг друга. Вы подсознательно ищете источники информации, вокруг вас много суеты, мелких поездок, в основном, связанных с повседневными и семейными делами. Время заниматься оформлением документов, справок и других бумаг, связанных с семейными делами.

Гороскоп для Раков

Вспоминаете о накопившихся бытовых делах и начинаете заниматься работой по дому – стирать, убирать, готовить. У вас появляется желание что-то поменять в доме: повесить другие занавески, купить что-то новенькое для интерьера. Вы можете уйти в кратковременный отпуск на эти дни или взять работу на дом. На этот период хорошо планировать переезд. В любом случае, если у вас есть выбор вы предпочтете остаться дома, нежели отправиться куда-либо, если только это не памятные места или визит к родителям.

Гороскоп для Львов

В это время основная ваша задача – дети и любовные дела. Вы чувствуете потребность в отдыхе, вам хочется расслабиться, а не думать о проблемах. Поход в театр, на концерт или в ресторан может доставить вам много приятных минут, так как вы внутренне настроены на то, что вас будут развлекать, делать вам подарки, хвалить. Хорошее время для творческих людей, вы легче знакомитесь, завязываете близкие отношения. Хороший период для прояснения волнующих вопросов в сфере личных взаимоотношений.

Гороскоп для Дев

Вы столкнетесь с препятствиями на пути к успеху. Эти задержки и препятствия могут быть вызваны вашим собственным эго, упрямством, гордостью или переоценкой своих возможностей. Избегайте подобных заблуждений в своих взглядах и поведении, а также держитесь в стороне от тех, кто склонен к этому — тогда вы сможете свести до минимума негативный потенциал периода. Признание или успех придут к вам с опозданием, научитесь терпению и после испытаний этого периода вы добьетесь своего.

Гороскоп для Весов

Несмотря на внешнее благополучие, вам сложно выйти победителем из ситуаций, связанных с вашими социальными желаниями и внутренними потребностями. Чуть позже ваши усилия приведут к успеху. А сейчас не время сопротивляться чужой власти или выказывать надменность и агрессивность, которые в другое, более благоприятное время заставили бы ваших противников отступить.

Гороскоп для Скорпионов

Полученные вами известия и информация или способ их использовать могут значительно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению. Возможно удачное сочетание идей и методов, потенциальные результаты которых будут включать продвижение по социальной лестнице и приглашение занять ведущий пост в коллективе. Хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением.

Гороскоп для Стрельца

У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. Избегайте преувеличения своей значимости в компаниях, позвольте окружающим сделать первый шаг. Если они льстят вам, то постарайтесь реагировать как можно скромнее.

Гороскоп для Козерогов

Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Тайны и духовные откровения взбудоражат привычный ход событий и у вас появится возможность продемонстрировать задатки лидера, целостность своей натуры, индивидуаль­ность.

Гороскоп для Водолеев

Интуиция помогает в преодолении трудностей. Оптимизм и уверенность в себе не дают терять активность, благодаря которой достигаете своих целей. Хорошие интеллектуальные способности, созерцательность, умение наслаждаться жизнью позволяют обрести поддержку единомышленников. Хорошее время для путешествий, знакомств с другим культурами, завязывания дружеских отношений в чужих странах. Лояльность к власти, успешная карьера могут примирить вас с несправедливостью, в связи с чем в вас могут разочароваться.

Гороскоп для Рыб

Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Можете рассчитывать на получение прибыли, финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны руководства. Вы веселы, оптимистичны, ощущаете желание сотрудничать, строить творческие планы. Склонность к экстравагантности может подпортить вашу репутацию.