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Факты / Lifestyle

Когда Вербное воскресенье 2019 – дата

Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В 2019 году оно приходится на 21 апреля.

Вербна неділя

Вербное воскресенье не имеет постоянной даты. Праздник привязан к Пасхе и всегда отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

То есть Вербное воскресенье в 2019 году будут праздновать 21 апреля.

Это один из двенадцати главных церковных праздников, посвященный великому событию древнехристианского мира – входа Господня в Иерусалим.

Люди встречали Христа песнями и цветами, а также стелили под ноги его осла ветви пальмы – растения, символизирующего чистоту и непогрешимость. Поэтому у католиков этот праздник называют Пальмовое воскресенье.

Но пальмы у нас растут, поэтому в православной традиции ее заменили вербой – растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

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Ежегодно в честь этого события верующие на службу в церковь приносят веточки вербы и освящают их святой водой.

Затем вербу приносят домой и хранят за иконами целый год как оберег от злых сил.

Но перед этим символически бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья, а также бьют скот.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.

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