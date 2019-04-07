Факты ICTV собрали лучшие картинки с поздравлениями с Благовещением 2019.
7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова.
В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.
Сегодня принято поздравлять друг друга и говорить добрые слова.
Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и картинки с поздравлениями с Благовещением.
Поздравления с Благовещением 2019 в картинках / 9 фотографий
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Ранее Факты ICTV публиковали приметы на Благовещение 2019.
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