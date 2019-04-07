PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Благовещением 2019 в картинках

Факты ICTV собрали лучшие картинки с поздравлениями с Благовещением 2019.

Поздравления с Благовещением 2019 в картинках

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.

Сегодня принято поздравлять друг друга и говорить добрые слова.

Факты ICTV собрали для вас лучшие открытки и картинки с поздравлениями с Благовещением.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Поздравления с Благовещением 2019 в картинках / 9 фотографий

Читайте: Благовещение 2019: история и традиции праздника

Ранее Факты ICTV публиковали приметы на Благовещение 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка