Каким будет 8 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Активная деятельность сегодня предпочтительнее отдыха. Если есть необходимость принимать важные решения, то это лучше сделать в первой половине дня – до 13.45. Также это подходящее время для начала образования, старта каких-то дел, в которых хочется развития и приумножения, стремление к успеху. Если есть желания, связанные с кулинарией, например, освоение новых рецептов, новых вкусов, оттачивание навыков или приобретение новых знаний, то первая часть дня так же способствует продвижению в этой области.

Вторая половина дня может добавить эмоциональности, резкости в общении и реакции на слова. Есть вероятность испортить отношения с близкими, поэтому лучше заниматься интересующей вас активностью, можно отказаться от старых и ненужных привычек, заниматься любыми очистительными процедурами.

И важные дела на вторую половину дня лучше не планировать.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2019.