PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Королева запретила Меган Маркл делать из ее правнука вегетарианца

Королева Елизавета предупредила Меган Маркл, что не позволит своему правнуку быть вегетарианцем.

королева

Сын Меган Маркл и принца Гарри не должен быть вегетарианцем, считает королева Елизавета.

Любимым развлечением королевы является охота, поэтому ребенок при дворе, который питается растительной пищей – нонсенс.

– Королева будет против. Эта идея стала причиной для напряженных разговоров с принцем Гарри, который не хочет расстраивать бабушку. Он надеется, что это капризы беременной женщины, – говорится в издании.

Также она против новомодных веяний в королевской семье, которые пытается привнести супруга ее внука.

Читайте: Brit Awards: Бейонсе и Джей Зи сняли видео с Меган Маркл-королевой

Это касается, ее решения естественных родов и отказом от нянек в будущем. Маркл заявила, что ребенка ей поможет воспитать ее мама.

Напомним, в Букингемском дворце высокопоставленные члены королевской семьи и чиновники ведут кризисные переговоры о том, что может произойти, если Меган Маркл и принц Гарри разведутся.

Источник: Now to love

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

400 тыс. подписчиков за 2 часа: Меган Маркл и принц Гарри завели Instagram
Меган Маркл попала в больницу со схватками – СМИ
Brit Awards: Бейонсе и Джей Зи сняли видео с Меган Маркл-королевой
Бейонсе раздает пожизненные билеты на свои концерты. Но есть условие
Авто перевернуло на бок: супруг королевы Елизаветы попал в ДТП
Меган Маркл пришла на встречу в “коровьих” туфлях
Даже у него было сердце! Меган Маркл сравнили с Гринчем
Уничтожает Гарри! Елизавета II отчитала Меган Маркл
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка