Королева Елизавета предупредила Меган Маркл, что не позволит своему правнуку быть вегетарианцем.

Сын Меган Маркл и принца Гарри не должен быть вегетарианцем, считает королева Елизавета.

Любимым развлечением королевы является охота, поэтому ребенок при дворе, который питается растительной пищей – нонсенс.

– Королева будет против. Эта идея стала причиной для напряженных разговоров с принцем Гарри, который не хочет расстраивать бабушку. Он надеется, что это капризы беременной женщины, – говорится в издании.

Также она против новомодных веяний в королевской семье, которые пытается привнести супруга ее внука.

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Это касается, ее решения естественных родов и отказом от нянек в будущем. Маркл заявила, что ребенка ей поможет воспитать ее мама.

Напомним, в Букингемском дворце высокопоставленные члены королевской семьи и чиновники ведут кризисные переговоры о том, что может произойти, если Меган Маркл и принц Гарри разведутся.

Источник: Now to love