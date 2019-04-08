На грибной ферме в Киевской области вырастили самый большой в Украине гриб. Вес шампиньона достигает 3 820 кг.
Самый крупный в Украине гриб вырастили на ферме под Киевом.
Вес гриба-рекордсмена – 3 820 кг, окружность – 114 см, а диаметр шляпки – 39 см.
Эксперты Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд.
– Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей! Великана вырастили на грибной ферме ООО Грибы-Украина в Киевской области, – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Почти четыре килограмма: под Киевом вырастили гриб-рекордсмен / 3 фотографии
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Напомним, в Кировоградской живет женщина с наибольшим количеством зубов в Украине.
Источник: Вєтрова Лана
Фото: Вєтрова Лана
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