На грибной ферме в Киевской области вырастили самый большой в Украине гриб. Вес шампиньона достигает 3 820 кг.

Самый крупный в Украине гриб вырастили на ферме под Киевом.

Вес гриба-рекордсмена – 3 820 кг, окружность – 114 см, а диаметр шляпки – 39 см.

Эксперты Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд.

– Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей! Великана вырастили на грибной ферме ООО Грибы-Украина в Киевской области, – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.













Почти четыре килограмма: под Киевом вырастили гриб-рекордсмен / 3 фотографии

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Напомним, в Кировоградской живет женщина с наибольшим количеством зубов в Украине.

Источник: Вєтрова Лана

Фото: Вєтрова Лана