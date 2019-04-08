Самыми бюджетными направлениями, куда можно отправиться в однодневное путешествие, стали Каир, Мехико и Анталия.

Специалисты сервиса Rumbo составили список самых бюджетных направлений, куда можно отправиться в однодневную поездку.

Они учитывали расходы на проживание, транспорт, питание и минимальные развлечения.

Тройку лидеров возглавила египетская столица Каир. Здесь за сутки можно уложиться в €48, что составляет около 1500 грн. В мексиканской столице это будет стоить €72 или около 2200 грн.

За один день в турецком курортном городе Анталия можно отдохнуть за €75 (около 2280 грн).

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Пятерку лидеров замыкают Буэнос-Айрес (€76) и Мумбаи (€78).

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Источник: Rumbo