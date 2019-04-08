Сегодня, 8 апреля, почти на всей территории Украины будет тепло и облачно.

Почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями, только в Закарпатской, Винницкой и Одесской областях пройдет дождь.

В западных, северных и центральных областях страны температура воздуха прогреется от 14° до 18° днем и от 4° до 8° ночью.

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На востоке температура 13°….17° днем, 3°…6° ночью.

На юге температура воздуха будет составлять 14°…18° днем и 4°…7° ночью.

Ранее Факты ICTV писали, что в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.