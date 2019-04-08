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Факты / Lifestyle

Сообщают об опозданиях и отдыхе: в Китае дворников обязали носить умные браслеты

В Китае дворников обеспечат умными браслетами с функцией GPS.

Сообщают об опозданиях и отдыхе: в Китае дворников обязали носить умные браслеты

Умные браслеты с функцией GPS должны отслеживать местонахождения дворников. Также они контролируют, во сколько работники приходят на работу и покидают рабочее место. Также там есть датчики движения, которые, если работник отдыхает в течение 20 минут, начинают сигналить. Если же сигнал остается без реакции, то данные передаются работодателю.

Такую инициативу общественность встретила негативно. Одни назвали эти браслеты “кандалами трудового народа”. Другие заявили, что следить нужно за преступниками, но не за рабочими.

Сами же рабочие тоже возмущены таким положением дел, ведь, как они заявляют, иногда на улице чисто и нечего убирать, а браслет начинает сигналить.

В устройстве отключат датчик движений, но полностью от браслетов отказываться не намерены.

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К слову, на Всемирном экономическом форуме в Давосе эксперты призвали мир задуматься о переходе на 4-дневную рабочую неделю.

Источник: esquire.ru

Фото: Dreamstime

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