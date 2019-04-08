В Китае дворников обеспечат умными браслетами с функцией GPS.

Умные браслеты с функцией GPS должны отслеживать местонахождения дворников. Также они контролируют, во сколько работники приходят на работу и покидают рабочее место. Также там есть датчики движения, которые, если работник отдыхает в течение 20 минут, начинают сигналить. Если же сигнал остается без реакции, то данные передаются работодателю.

Такую инициативу общественность встретила негативно. Одни назвали эти браслеты “кандалами трудового народа”. Другие заявили, что следить нужно за преступниками, но не за рабочими.

Сами же рабочие тоже возмущены таким положением дел, ведь, как они заявляют, иногда на улице чисто и нечего убирать, а браслет начинает сигналить.

В устройстве отключат датчик движений, но полностью от браслетов отказываться не намерены.

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Источник: esquire.ru