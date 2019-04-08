День ангела Ларисы празднуют 8 апреля. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Ларисы для друзей и родственников.
Имя Лариса имеет различные варианты происхождения. Кто-то предполагает, что оно происходит от названия древнегреческого города Ларисса.
Другие считают, что оно имеет латинские корни и происходит от слова Ларус, которое означает чайка или крепость.
Читайте: Какие праздники будут отмечать украинцы в апреле
Открытки и поздравления с Днем Ларисы
Моя прекрасная Лариса
Идет по жизни как актриса!
От всей души я поздравляю,
Успеха в жизни вам желаю.
Пусть на пути не будет бед,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Примите этот поздравок,
Пусть будет мир у ваших ног!
***
Какой чудесный нынче день,
Лариса, улыбайтесь!
Как можно чаще радовать
Вы нас уж постарайтесь.
И все случается пусть так,
Как вы всегда мечтали.
Ведь наше счастье в мелочах,
Моментах и деталях.
***
Как нежная ветка сирени,
Свежа и прекрасна Лариса,
Она хороша и красива,
Как в фильме хорошем актриса,
Ее мы давно уже знаем,
Поэтому здесь собрались,
Ей счастья, здоровья желаем,
Удачною будет пусть жизнь!
***
В этот праздничный денек
Прими, Лариса, поздравок:
Желаем синего неба бездонного,
Желаем тёплого моря огромного!
Желаем тебе приключений чудесных!
Всегда оставайся такой же прелестной!
Желаем любви счастливой и сладостной
И жизни долгой, но, главное, радостной!
Будь здорова, наш дружок!
Читай с улыбкою стишок!
Ранее Факты ICTV писали, какие будут церковные праздники в 2019 году.