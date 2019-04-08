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С Днем Ларисы: поздравления и открытки

День ангела Ларисы празднуют 8 апреля. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Ларисы для друзей и родственников.

С Днем Ларисы: поздравления и открытки

Имя Лариса имеет различные варианты происхождения. Кто-то предполагает, что оно происходит от названия древнегреческого города Ларисса.

Другие считают, что оно имеет латинские корни и происходит от слова Ларус, которое означает чайка или крепость.

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Открытки и поздравления с Днем Ларисы

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С Днем Ларисы: поздравления и открытки / 5 фотографий

Моя прекрасная Лариса
Идет по жизни как актриса!
От всей души я поздравляю,
Успеха в жизни вам желаю.

Пусть на пути не будет бед,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Примите этот поздравок,
Пусть будет мир у ваших ног!

***

Какой чудесный нынче день,
Лариса, улыбайтесь!
Как можно чаще радовать
Вы нас уж постарайтесь.

И все случается пусть так,
Как вы всегда мечтали.
Ведь наше счастье в мелочах,
Моментах и деталях.

***

Как нежная ветка сирени,
Свежа и прекрасна Лариса,
Она хороша и красива,
Как в фильме хорошем актриса,
Ее мы давно уже знаем,
Поэтому здесь собрались,
Ей счастья, здоровья желаем,
Удачною будет пусть жизнь!

***
В этот праздничный денек
Прими, Лариса, поздравок:
Желаем синего неба бездонного,
Желаем тёплого моря огромного!
Желаем тебе приключений чудесных!
Всегда оставайся такой же прелестной!
Желаем любви счастливой и сладостной
И жизни долгой, но, главное, радостной!
Будь здорова, наш дружок!
Читай с улыбкою стишок!

Ранее Факты ICTV писали, какие будут церковные праздники в 2019 году.

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