День ангела Ларисы празднуют 8 апреля. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Ларисы для друзей и родственников.

Имя Лариса имеет различные варианты происхождения. Кто-то предполагает, что оно происходит от названия древнегреческого города Ларисса.

Другие считают, что оно имеет латинские корни и происходит от слова Ларус, которое означает чайка или крепость.

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Открытки и поздравления с Днем Ларисы





















С Днем Ларисы: поздравления и открытки / 5 фотографий

Моя прекрасная Лариса

Идет по жизни как актриса!

От всей души я поздравляю,

Успеха в жизни вам желаю.

Пусть на пути не будет бед,

Здоровья, счастья, долгих лет,

Примите этот поздравок,

Пусть будет мир у ваших ног!



***

Какой чудесный нынче день,

Лариса, улыбайтесь!

Как можно чаще радовать

Вы нас уж постарайтесь.

И все случается пусть так,

Как вы всегда мечтали.

Ведь наше счастье в мелочах,

Моментах и деталях.



***

Как нежная ветка сирени,

Свежа и прекрасна Лариса,

Она хороша и красива,

Как в фильме хорошем актриса,

Ее мы давно уже знаем,

Поэтому здесь собрались,

Ей счастья, здоровья желаем,

Удачною будет пусть жизнь!

***

В этот праздничный денек

Прими, Лариса, поздравок:

Желаем синего неба бездонного,

Желаем тёплого моря огромного!

Желаем тебе приключений чудесных!

Всегда оставайся такой же прелестной!

Желаем любви счастливой и сладостной

И жизни долгой, но, главное, радостной!

Будь здорова, наш дружок!

Читай с улыбкою стишок!

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