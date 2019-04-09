Чистый четверг в 2019 году наступит за три дня до Пасхи – 25 апреля. Факты ICTV расскажут о приметах и традициях в этот день.

Чистый четверг в 2019 году наступит за три до Пасхи – 25 апреля.

Согласно Библии за 3 дня до распятия Иисус собрал своих 12 апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги всем, кто собрался и разделил с ними хлеб и вино. Ведь Христос сам учил что нужно вести смиренный образ жизни и любить ближнего.

Именно во время Тайной вечери Иисус рассказал своим ученикам, что в скором времени его предадут.

В ночь с четверга на пятницу Иуда продал Иисуса за 30 сребреников.

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В Чистый четверг у православных христиан принято мыться. Однако делать это следую не вечером, а до восхода солнца. Умывать лицо стоит из серебряной посуды, подойдет даже ложка. Предки считали, что это помогает очищаться.

Также принято тщательно убираться в домах и три раза пересчитывать все деньги – до восхода, в полдень и после заката.

Пожалуй, главной традицией на Чистый четверг остается выпечка пасх и покраска яиц.

Тесто принято ставить в четверг с утра, а вечером после молитвы нужно приступать к выпечке.

Также есть примета, что от качества выпечки зависит, каким будет год. Пышные пасхи – счастье и благополучие, а черствые сулят болезни и бедность.

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