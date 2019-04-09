Каким будет 9 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня лучше назначить все важные дела на вторую половину дня. Это время также хорошо подойдет для созидательных и значимых процедур.

Время хорошо подойдет для решения вопросов, связанных со здоровьем и финансами.

Успешными будут дела, которые связаны с благосостоянием. В этот день хорошо проявлять щедрость.

После обеда можно заняться покупками одежды или украшений.

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Сегодня желательно избегать деструктивных действий и дел, которые связаны с уничтожением.

Неблагоприятной до второй половины дня считается стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert