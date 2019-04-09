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Факты / Lifestyle

Когда Страстная пятница 2019

В 2019 году Страстная пятница приходится на 26 апреля.

Когда Страстная пятница 2019

Пасха в этом году для православных христиан выпадает на 28 апреля, а значит Страстная пятница приходится на 26 апреля.

Страстная неделя является последней неделей Великого поста перед Пасхой.

В Страстную пятницу нужно воздерживаться от принятия пищи до выноса Плащаницы, а после этого можно употреблять только хлеб и воду.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Церковь рекомендует завершить приготовление пасхального стола в Великий четверг, но народные поверья рекомендуют красить яйца и печь куличи именно в пятницу.

В этот день запрещено пить алкоголь и отмечать день рождения. Если праздник выпадает на этот день, то его стоит перенести, так как Страстная пятница является днем вселенской скорби.

Ранее мы публиковали календарь питания в Великий пост по дням.

Фото: Dreamstime

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