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Первая зарплата за 4 года: гендиректор Twitter получил $1,40

В 2018 году генеральный директор компании Twitter Джек Дорси получил свою первую зарплату размером всего лишь 1 доллар и 40 центов.

Первая зарплата за 4 года: гендиректор Twitter получил $1,40

Гендиректор Twitter Джек Дорси получил свою первую зарплату в 140 центов после возвращения на должность исполнительного директора четыре года назад.

Такая сумма равна лимиту количества знаков для сообщений в одноименной социальной сети, который был установлен в 2006 году (140 знаков).

В 2015, 2016 и 2017 годах он сам отказывался от зарплаты, объясняя это  “верой в долгосрочный потенциал и ценности компании”.

Справка. Состояние  Джека Дорси на январь 2019 года оценивается в 5,5 млрд долларов. Он является американским предпринимателем и создателем таких компаний как Twitter и Square.

Читайте: В Польше бастуют учителя – требуют повышения зарплат на €300

К слову, японский миллиардер Юсаку Маедзава в Twitter побил рекорд по количеству ретвитов.

Источник: Bloomberg

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