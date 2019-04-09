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2 рецепта творожной пасхи

28 апреля православные христиане будут праздновать Пасху в 2019 году. Творожная пасха – традиционное блюдо на праздничном столе наряду с печеными куличами и писанками.

2 рецепта творожной пасхи

Рецепт классической творожной сырой пасхи

Вам понадобится:

  • творог – 500г
  • сливочное масло – 200г
  • сахар – 1 стакан
  • сливки – 1/2 стакана
  • яйцо (желток) – 2-3 шт.
  • изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст.л.
  • цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу

Процесс приготовления классической творожной пасхи:

  1. Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться.
  2. Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой.
  3. Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем.
  4. Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем.
  5. Ставим в холодильник.
  6. Творожная пасха – подробный рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • Стакан – 250 мл
  • 500 г творога (лучше домашнего, без крупинок)
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1/2 стакана сметаны (20-25%)
  • 100 г сливочного масла
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/2 стакана орехов
  • 1/2 или 3/4 стакана цукатов

Прим. Рецепт рассчитан на форму объемом 1 литр.

Для начала следует подготовить продукты для приготовления творожной пасхи. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Орехи и цукаты порежьте на кусочки.

Изюм переберите и залейте кипятком на 10 минут. Затем слейте воду, выжмите изюм и оставьте его подсохнуть.

Творог перетрите через мелкое сито, чтобы он стал однородным. Если вы используете магазинный творог, лучше протереть его несколько раз.

Сметану смешайте с ванильным и обычным сахаром и размешайте до полного растворения сахара.

Добавьте в творог сладкую сметану и мягкое сливочное масло. Хорошо размешайте, можно даже с миксером. Насыпьте в творог орехи, изюм и цукаты.

Читайте: Вкусная паска в мультиварке – лучшие рецепты

Форму для творожной пасхи поставьте на тарелку и выложите внутри марлю, а затем наполните творожной массой. Края марли сложите сверху.

Придавите форму с пасхой грузом (можно использовать трехлитровую банку с водой, закрытую крышкой) и оставьте в прохладном месте на 10-12 часов. Сыворотку из тарелки периодически сливайте.

Снимите груз и поставьте пасху в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Готовую творожную пасху достаньте из формы и украсьте.

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2 рецепта творожной пасхи / 13 фотографий

Кстати, эксперты уже подсчитали стоимость домашней паски в 2018 году.

Фото: Кондитер клуб

Читайте: Творожная паска – рецепт

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