28 апреля православные христиане будут праздновать Пасху в 2019 году. Творожная пасха – традиционное блюдо на праздничном столе наряду с печеными куличами и писанками.
Рецепт классической творожной сырой пасхи
Вам понадобится:
- творог – 500г
- сливочное масло – 200г
- сахар – 1 стакан
- сливки – 1/2 стакана
- яйцо (желток) – 2-3 шт.
- изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст.л.
- цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу
Процесс приготовления классической творожной пасхи:
- Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться.
- Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой.
- Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем.
- Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем.
- Ставим в холодильник.
- Творожная пасха – подробный рецепт приготовления
Ингредиенты:
- Стакан – 250 мл
- 500 г творога (лучше домашнего, без крупинок)
- 1/2 стакана сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1/2 стакана сметаны (20-25%)
- 100 г сливочного масла
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана орехов
- 1/2 или 3/4 стакана цукатов
Прим. Рецепт рассчитан на форму объемом 1 литр.
Для начала следует подготовить продукты для приготовления творожной пасхи. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Орехи и цукаты порежьте на кусочки.
Изюм переберите и залейте кипятком на 10 минут. Затем слейте воду, выжмите изюм и оставьте его подсохнуть.
Творог перетрите через мелкое сито, чтобы он стал однородным. Если вы используете магазинный творог, лучше протереть его несколько раз.
Сметану смешайте с ванильным и обычным сахаром и размешайте до полного растворения сахара.
Добавьте в творог сладкую сметану и мягкое сливочное масло. Хорошо размешайте, можно даже с миксером. Насыпьте в творог орехи, изюм и цукаты.
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Форму для творожной пасхи поставьте на тарелку и выложите внутри марлю, а затем наполните творожной массой. Края марли сложите сверху.
Придавите форму с пасхой грузом (можно использовать трехлитровую банку с водой, закрытую крышкой) и оставьте в прохладном месте на 10-12 часов. Сыворотку из тарелки периодически сливайте.
Снимите груз и поставьте пасху в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Готовую творожную пасху достаньте из формы и украсьте.
Кстати, эксперты уже подсчитали стоимость домашней паски в 2018 году.
Фото: Кондитер клуб
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