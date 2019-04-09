В Норвегии жители наблюдали странное явление в небе, облака стали разного цвета.

Люди были крайне взволнованы световым шоу, которое им пришлось наблюдать. Они даже начали подозревать вторжение инопланетян.

– Когда я увидел странные огни и цветные тучи, распускающиеся в небе, у меня не было никаких объяснений происходящего. Это было похоже на атаку инопланетян, – отметил автор видео.

На самом же деле инопланетянами там даже и не пахло, а причиной явления в небе стал запуск двух ракет в рамках проекта исследовательского явления AZURE. Их запуск был проведен с целью изучения земной ионосферы.

Читайте: Летающий город, “дыра” и параллельный мир: самые необычные явления в небе

К слову, ученые получили быстрые и чрезвычайно мощные радиоимпульсы из космоса. Они предполагают, что это могут быть инопланетные сигналы.

Источник: Science Alert