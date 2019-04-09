Есть простые способы проверки молока, чтобы вы были уверены, что пьете полезный и безопасный продукт.

Не разбавили ли молоко водой можно проверить двумя способами. Первый с помощью йода. Достаточно налить немного молока в чашку и добавить туда несколько капель йода. Если молоко натуральное – то оно немного пожелтеет. А вот загущенное крахмалом – станет синим.

Для второго способа понадобится спирт. Смешайте в бутылке молоко и спирт в пропорции 1:2. Тщательно взбалтывайте в течение 3 минут. После этого вылейте смесь в глубокую тарелку и наблюдайте, когда в ней появятся хлопья.

Если их стало видно уже через 2-3 секунды – продукт не разбавленный.

Дома можно проверить молоко и на содержание химических примесей. Нужно опустить лакмусовую бумажку в молоко. В идеале ее цвет должен остаться неизменным.

Самый простой способ проверить свежесть молока в домашних условиях – вскипятить.

Налейте небольшое количество молока в кастрюльку и доведите до кипения. Если оно уже начало скисать, то непременно свернется. Такой продукт употреблять не стоит.

Определить свежесть молока можно и с помощью пищевой соды.

Налейте в стакан 50 г молока, добавьте ¼ чайной ложки соды и перемешайте. Если появилась пена или пузырьки – в молоке чрезмерная концентрация кислоты, что говорит о его несвежести.

Чтобы проверит молоко на антибиотики, обратите внимание, как оно скисает. В норме натуральный продукт при комнатной температуре превращается в простоквашу за 3 дня.

Если вы хотите ускорить проверку – добавьте в стакан молока две чайных ложки сметаны и оставьте в теплом месте на 4-5 часов. Скисло? Скорее всего, перед вами натуральный продукт.

О том, как проверить молоко на наличие пальмового масла смотрите в сюжете программы Утро в большом городе.

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К слову, употребление парного молока значительно увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций.