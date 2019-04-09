5 оригинальных и необычных способов украшения яиц на Пасху 2019.

1. Белые узоры сахарной пудрой

Сделать традиционные пасхальные яйца более стильными поможет сахарная пудра. Необычные узоры, набивная фактура делает яичную скорлупу неотразимой.

Способ приготовления:

Красим стандартным способом, используя различные красители. Один стакан сахарной пудры смешиваем с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция.

Полученная масса должна быть однородной, то есть не содержать комков. Если сахарной пудры нет, то ее легко можно сделать самостоятельно. Для этого сахар (его должно быть больше, чем стакан) достаточно поместить в кофемолку. В кондитерский шприц набираем сахарный раствор. Наносим узор и даем возможность раствору застыть.

2. Яйца, украшенные кружевом

Создаем яйца с красивыми сетевыми узорами.

Способ приготовления:

Заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в раствор с краской. Краску можно выбирать на свой вкус. Снимите ткань – замечательный результат!

3. Кондитерская присыпка

Украшением ваших крашанок может стать обычная крупа – рис, пшено, гречка, горох, чечевица, молотая кукуруза. А также – кондитерские посыпания из цветной глазури или шоколада, мелкая лапша в виде звездочек и даже бисер.

Способ приготовления:

Чтобы закрепить все это на скорлупе, понадобится восковая или парафиновая свеча. Сначала сварите яйца, можете предварительно покрасить их любым способом или оставить натуральными.

После охлаждения возьмите яйцо в руки, зажгите свечу и нанесите на скорлупу рисунок расплавленным парафином или воском. Это будет основа. Старайтесь не касаться яйца пламенем. Пока воск не застыл, обваляйте его в крупе или выложите узор руками. После застывания смажьте поверхность яйца, покрытую крупой, растительным маслом, чтобы она блестела.

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4. Мраморные яйца

Способ приготовления:

Сначала нужно покрасить яйца в яркие цвета, как вариант это могут быть: оранжевый, желтый, красный, розовый.

После того, разведите темные цвета – фиолетовый, коричневый, синий. В каждую чашку с темным цветом добавить по 1 ч. л. растительного масла, хорошо перемешайте, не взбалтывая. Окуните каждое яйцо в темный цвет, сразу выньте и высушите.

5. Окраска яиц кофе

Яйца можно отварить в крепком кофе или оставить уже в отваренном на ночь. При окраске яиц следует полагаться на свой опыт, умение и фантазию.

К слову, ранее Факты ICTV предлагали вашему вниманию 5 рецептов пасхального сдобного хлеба – пасок.