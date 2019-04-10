Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама госпитализирован в Индии.

83-летний Далай-лама госпитализирован в Индии из-за легочной инфекции, рассказал его секретарь.

– Его Святейшество почувствовал дискомфорт в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели, – рассказал он.

По словам представителя, Далай-ламе придется провести несколько дней в больнице в Нью-Дели.

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Отмечается, что его состояние стабильное и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Далай-лама назвал материалистическую систему образования главной причиной депрессии. По его мнению, люди, которые строят жизнь вокруг материальных ценностей, не знают, как решать эмоциональные проблемы.

Источник: The Hindu