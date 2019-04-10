Международный день братьев и сестер ежегодно отмечается 10 апреля. Факты ICTV подготовили для вас поздравления с этим семейный праздником.

День брата и сестры имеет короткую, но грустную историю.

Праздник возник в 1998 году по инициативе американки Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла брата и сестру и очень тяжело переживала эту утрату.

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В день рождения сестры, 10 апреля, Эварт решила напомнить миру о том, как важно беречь близких.

Сначала это был Национальный день братьев и сестер в США, но позже он приобрел международный масштаб.

Поздравьте брата или сестру, напомните о том, как вы цените то, что они у вас есть.

***

С днем брата и сестры,

Пусть крепки будут узы,

Их в сердце сохрани –

Светлее станет жизнь!

С днем брата и сестры!

***

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

С Днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в сердечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

***

Если есть сестра иль брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.

Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестренок!

***

День братиков, сестричек отмечая,

Вас поздравляю я от всей души!

Таким же классным быть желаю

И чтобы все исполнились мечты.

Любовь собой пусть окружает,

Заботливо согреет пусть тепло.

Душа пусть счастье расцветает,

Чтоб было все лишь хорошо.

***

Как здорово, когда есть брат,

Тогда и счастья больше,

И веселее жизнь в сто крат,

И в чем-то может проще,

С Днем братьев и сестер дарю

Тебе я поздравление!

Я с детства так тебя люблю,

Ты – лучший, без сомнения!

***

С Днем братьев и сестер, тебя

Поздравлю я, сестренка!

Люблю я радовать тебя

С тех пор, как был ребенком.

(С тех пор, как я была ребенком.)

Я и сейчас хочу, чтоб ты

Смеялась, улыбалась,

И чтоб под крылышком судьбы

Счастливой оставалась!

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