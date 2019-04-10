Международный день братьев и сестер ежегодно отмечается 10 апреля. Факты ICTV подготовили для вас поздравления с этим семейный праздником.
День брата и сестры имеет короткую, но грустную историю.
Праздник возник в 1998 году по инициативе американки Клаудии Эварт, которая в детстве потеряла брата и сестру и очень тяжело переживала эту утрату.
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В день рождения сестры, 10 апреля, Эварт решила напомнить миру о том, как важно беречь близких.
Сначала это был Национальный день братьев и сестер в США, но позже он приобрел международный масштаб.
Поздравьте брата или сестру, напомните о том, как вы цените то, что они у вас есть.
***
С днем брата и сестры,
Пусть крепки будут узы,
Их в сердце сохрани –
Светлее станет жизнь!
С днем брата и сестры!
***
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
***
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
***
Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.
Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!
***
День братиков, сестричек отмечая,
Вас поздравляю я от всей души!
Таким же классным быть желаю
И чтобы все исполнились мечты.
Любовь собой пусть окружает,
Заботливо согреет пусть тепло.
Душа пусть счастье расцветает,
Чтоб было все лишь хорошо.
***
Как здорово, когда есть брат,
Тогда и счастья больше,
И веселее жизнь в сто крат,
И в чем-то может проще,
С Днем братьев и сестер дарю
Тебе я поздравление!
Я с детства так тебя люблю,
Ты – лучший, без сомнения!
***
С Днем братьев и сестер, тебя
Поздравлю я, сестренка!
Люблю я радовать тебя
С тех пор, как был ребенком.
(С тех пор, как я была ребенком.)
Я и сейчас хочу, чтоб ты
Смеялась, улыбалась,
И чтоб под крылышком судьбы
Счастливой оставалась!
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