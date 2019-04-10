Каким будет 10 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Благоприятный день для любой созидательной деятельности.

Удача будет сопутствовать в обучении и решении проблем со здоровьем.

Любые дела, связанные с положительными эмоциями, приветствуются – творчество, прогулки или общение с единомышленниками.

Конфликтные ситуации создавать не желательно.

Принятие серьезных и важных решений лучше отложить.

Неблагоприятно: стрижка волос.

Благоприятно: начало поездок и путешествий.

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К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.