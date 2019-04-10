PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 10 апреля

Каким будет 10 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Благоприятный день для любой созидательной деятельности.

Удача будет сопутствовать в обучении и решении проблем со здоровьем.

Любые дела, связанные с положительными эмоциями, приветствуются – творчество, прогулки или общение с единомышленниками.

Конфликтные ситуации создавать не желательно.

Принятие серьезных и важных решений лучше отложить.

Неблагоприятно: стрижка волос.

Благоприятно: начало поездок и путешествий.

Читайте: Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка