28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху, а перед праздником будут готовиться к светлому воскресенью. Когда печь куличи и красить яйца – в материале Фактов ICTV.

Пасха в 2019 году припадает на 28 апреля. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел. Так когда принято печь куличи и красить яйца?

В чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят куличи и красят яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки. Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно сделать это и в субботу. Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию: пекут куличи, красят яйца, готовят творожную Пасху и другие праздничные блюда.

Вечером народ идет в храм на ночную службу (исповедуется, причащается).

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 оригинальных и необычных способов украшения яиц на Пасху 2019.