PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2019

28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху, а перед праздником будут готовиться к светлому воскресенью. Когда печь куличи и красить яйца – в материале Фактов ICTV.

Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2019

Пасха в 2019 году припадает на 28 апреля. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел. Так когда принято печь куличи и красить яйца?

В чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят куличи и красят яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки. Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно сделать это и в субботу. Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию:  пекут куличи, красят яйца, готовят творожную Пасху и другие праздничные блюда.

Вечером народ идет в храм на ночную службу (исповедуется, причащается).

Читайте: Сколько стоит пасхальная корзина в 2019 году

К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 оригинальных и необычных способов украшения яиц на Пасху 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка