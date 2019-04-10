В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии, в который попали шесть писателей.

В шорт-лист Международной Букеровской премии попали писатели из Германии, Франции, Польши, Омана, Чили и Колумбии.

В короткий список попала книга польской писательницы Ольги Токарчук Веди свой плуг по костям мертвецов.

В 2018 году Токарчук стала лауреатом Международной Букеровской премии.

Также на премию номинированы:

Сосновые острова (Марион Пошманн);

Небесные тела (Джоха Аль-Хартхи);

Годы (Анни Эрно);

Форма руин (Хуан Габриэль Васкес);

Непрожитое (Алия Трабукко Серан).

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Победителя огласят 21 мая во время торжественного ужина в концертном зале Roundhouse в Лондоне.

К слову, появился список номинантов на кинопремию BAFTA 2019.