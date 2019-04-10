Неизвестный миллионер хочет устроить соревнование в жанре королевской битвы, которая в последнее время стала очень популярной в видеоиграх.

Анонимный миллионер купил остров для того, чтобы организовать на нем королевскую битву, в которой примут участие 100 человек.

Сейчас он ищет организатора, который сможет собрать участников и создать арену, на которой будет проходить состязание.

На это ему дается шесть месяцев и за свою работу он получит £45 тыс. (приблизительно $58,8 тыс.).

Участники будут использовать для сражения страйкбольное оружие, а также чувствительное защитное снаряжение, которое будет регистрировать попадания.

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Королевская битва должна продлиться 36 часов в течение трех дней (12 часов в сутки). В это время участники будут обеспечены едой, жильем и медобслуживанием.

Победитель получит £100 тыс. (около $130,7 тыс.).

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Источник: HushHush