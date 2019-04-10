Влюбленный человек преувеличивает уровень IQ своего партнера. Чаще это делают женщины.

Самые крепкие отношения в тех парах, где у партнеров примерно одинаковый уровень IQ.

К такому выводу пришли ученые Ягеллонского университета.

В ходе исследования они протестовали 218 пар, которые находятся в отношениях более шести лет. Тест состоял из вопросов, которые должны были определить интеллектуальный уровень партнера. Полученные результаты ученые перевели в баллы.

Оказывается большая часть тех, кто принял участие в эксперименте, действительно переоценивает интеллектуальные способности своих любимых. Мужчины считали, что их девушки умнее на 36 баллов, а женщины были уверены, что их парни имеют на 38 баллов выше IQ.

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Скорее всего, это происходит из-за того, что партнеры наделяют любимого человека положительными чертами, среди которых и высокий интеллект.

К слову, ученые также пришли к выводу, что самые крепкие отношения в тех парах, где у партнеров примерно одинаковый уровень IQ. Из них потом получаются крепкие союзы.

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Источник: Uniwersytet Jagiellonski