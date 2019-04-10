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Факты / Lifestyle

Ученые выяснили, как уровень IQ влияет на отношения

Влюбленный человек преувеличивает уровень IQ своего партнера. Чаще это делают женщины.

Ученые выяснили, как уровень IQ влияет на отношения

Самые крепкие отношения в тех парах, где у партнеров примерно одинаковый уровень IQ.

К такому выводу пришли ученые Ягеллонского университета.

В ходе исследования они протестовали 218 пар, которые находятся в отношениях более шести лет. Тест состоял из вопросов, которые должны были определить интеллектуальный уровень партнера. Полученные результаты ученые перевели в баллы.

Оказывается большая часть тех, кто принял участие в эксперименте, действительно переоценивает интеллектуальные способности своих любимых. Мужчины считали, что их девушки умнее на 36 баллов, а женщины были уверены, что их парни имеют на 38 баллов выше IQ.

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Скорее всего, это происходит из-за того, что партнеры наделяют любимого человека положительными чертами, среди которых и высокий интеллект.

К слову, ученые также пришли к выводу, что самые крепкие отношения в тех парах, где у партнеров примерно одинаковый уровень IQ. Из них потом получаются крепкие союзы.

Ранее Факты ICTV писали о способах укрепить отношения.

Источник: Uniwersytet Jagiellonski

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