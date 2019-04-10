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Как усилить оргазм – три действенные техники

Существует несколько техник, которые помогут получить незабываемый оргазм – стоп-старт, обратный отсчет и замедление.

Как усилить оргазм – три действенные техники

Существуют специальные техники, которые помогут усилить оргазм. Первые две можно сделать самостоятельно, а последнюю с помощью партнера.

О том, как получать максимум удовольствия от секса, рассказала сексолог и семейный психолог Екатерина Помазанова.

Стоп-старт

Секрет этой техники в том, что нужно вовремя остановиться и переключиться на другую эрогенную зону. Когда вы доходите до 8 при 10-балльной шкале возбуждения, то меняете источник возбуждения. Дело в том, что одна эрогенная зона успокоится, а другая наоборот разогреется и оргазм будет мощным.

Обратный отсчет

При этой техники нужно будет прервать половой акт. Как только вы доходите до 8 баллов, останавливаетесь и считаете до 30. Потом снова, но уже считаете до 20 и последний раз остановитесь и посчитайте до 10.

Замедление

Тут меняется темп полового акта, движения замедляются, но становятся более размашистыми.

Можно чередовать высокий темп с медленным. Когда почувствуете приближение оргазма, стоит усилить движения: скорость и амплитуду.

Читайте: Как часто ваш сексуальный партнер имитирует оргазм? – ТЕСТ

К слову, ранее мы публиковали данные опроса, как люди относятся к стонам во время секса.

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