Одессит, который почти год назад переехал в Эквадор, рассказал об особенностях жизни в этой стране.
Владимир переехал из Одессы в Эквадор, потому что нашел здесь свою возлюбленную.
Украинец рассказал, почему в Эквадоре летом нужно носить куртку, после 18.00 опасно виходит на улицу, а также – почему местные к незнакомым людям обращаются “мой дорогой”?
Почему в горячем Эквадоре даже летом не снимают куртку
Жары здесь нет, хотя страна находится на экваторе. Столица Кито расположена высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, поэтому здесь прохладно. Средняя температура днем - до +24, а ночью – от 10 до 12 градусов тепла. И летом, и зимой погода одинаковая.
Почему после 18.00 на улицу лучше не выходить
Солнце в Эквадоре садится рано, в 18.00 вечера здесь уже темно. Выходить в это время на улицу очень опасно – могут ограбить и даже убить.
Почему эквадорцы называют незнакомцев “мой любимый”
Эквадорцы очень приветливые люди. В магазине продавец может обратиться к вам “мой дорогой”, “мое золото” или “моя любовь”. К этому надо привыкнуть.
Кстати, европейцев они считают черствыми и холодными.
Владимир также назвал еще одну характерную особенность жителей Эквадора – это безответственность. Они постоянно опаздывают, или могут вообще не прийти на встречу без предупреждения.
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