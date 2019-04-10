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Факты / Lifestyle

Всегда холодно и опасно после 18.00: украинец о жизни в Эквадоре

Одессит, который почти год назад переехал в Эквадор, рассказал об особенностях жизни в этой стране.

Життя в Еквадорі

Владимир переехал из Одессы в Эквадор, потому что нашел здесь свою возлюбленную.

Украинец рассказал, почему в Эквадоре летом нужно носить куртку, после 18.00 опасно виходит на улицу, а также – почему местные к незнакомым людям обращаются “мой дорогой”?

Почему в горячем Эквадоре даже летом не снимают куртку

Жары здесь нет, хотя страна находится на экваторе. Столица Кито расположена высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, поэтому здесь прохладно. Средняя температура днем ​​- до +24, а ночью – от 10 до 12 градусов тепла. И летом, и зимой погода одинаковая.

Почему после 18.00 на улицу лучше не выходить

Солнце в Эквадоре садится рано, в 18.00 вечера здесь уже темно. Выходить в это время на улицу очень опасно – могут ограбить и даже убить.

Почему эквадорцы называют незнакомцев “мой любимый”

Эквадорцы очень приветливые люди. В магазине продавец может обратиться к вам “мой дорогой”, “мое золото” или “моя любовь”. К этому надо привыкнуть.

Кстати, европейцев они считают черствыми и холодными.

Владимир также назвал еще одну характерную особенность жителей Эквадора – это безответственность. Они постоянно опаздывают, или могут вообще не прийти на встречу без предупреждения.

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Ранее мы рассказывали об особенностях жизни в Нидерландах.

Источник: Ранок у великому місті

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