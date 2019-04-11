Каким будет 11 апреля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День может быть весьма полезным при работе с внутренними страхами, убеждениями, ограничениями. Удачное время, дабы навести порядок в своем внутреннем мире.

День способствует разрушению и избавлению от чего-либо, и будет лучше, если эта работа будет проведена внутри, а не снаружи. Можно избавляться от старых привычек.

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Сегодня желательно употреблять полезную и качественную еду. Одевать стоит одежду из натуральных тканей. Стоит исключить любого рода интоксикации.

День также способствует обучению и познанию чего-то нового, исследованиям. Дарить и получать подарки сегодня нежелательно.

Есть вероятность конфликтов и резких высказываний, по возможности на провокации не стоит реагировать.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.