Приближение Нибиру к Земле ждали еще в 2012 году. Таинственная планета могла вызвать конец света. Она настолько велика – прогнозировали астрологи, – что после столкновения с Землей, могла вызвать наклон нашей планеты и изменение магнитных полюсов. И как следствие – вызвать масштабные наводнения, смерчи и землетрясения.

В 2012 году прогнозы так и не оправдались. Но в этом году о конце света заговорили снова. Сначала называли дату – 14 февраля. И вот новый прогноз. Планета Нибиру максимально приблизится к Земле 28 апреля, когда христиане будут праздновать Пасху.

Уже не первый год научный мир ломает копья – существует ли вообще таинственная планета Нибиру. Скептики разбивают теорию в пух и прах. В мире столько телескопов, не заметить такую ​​большую планету просто невозможно. Другие же ученые утверждают – в солнечной системе все же есть еще не открытая планета. Вероятность ее существования 98%.

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Так откуда ноги растут у легенды о загадочном небесном теле? И стоит ли его бояться землянам? Все началось с барельефа шумеров. Народа, жившего еще до нашей эры на территории Ближнего Востока. С необычайной точностью шумеры изобразили солнечную систему: кроме 8 существующих планет, указана еще и 9 – неизвестная.

Нибиру вроде бы движется не по кругу, а по эллиптической, вытянутой орбите и раз в 3600 лет пересекается с Землей. Эту теорию еще в 80-х выдвинул писатель Захария Ситчин, изучая шумерские тексты.

А у экстрасенсов и астрологов своя версия. Прогноз о конце света в 2012 году по их мнению, сбылся. Просто Нибиру столкнулась с Землей в параллельном мире. Так или иначе, но исследования продолжаются. Если же теория ученых о существовании Нибиру подтвердится, то придется пересматривать много оснований и в астрономии, и в астрологии. Но, например, эксперты NASA утверждают, что Нибиру пока так и не встретили.

Киевские ученые считают – возможно, планета и есть, но никакие телескопы к ней пока не дотягивают. Астрономы успокаивают: на то, что Нибиру угрожает Земле, пока ничего не указывает. Не угрожают нашей планете и астероиды. Наука пошла так далеко, что их можно зафиксировать за 20 лет до приближения к Земле. Японцы пошли еще дальше – они изобрели межпланетную станцию, которая может долетать до поверхности астероидов: брать образцы почвы и менять направление движения. Поэтому, конец света в очередной раз переносится.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина построит первый плавучий космодром.