Апрель – первый теплый весенний месяц. Чтобы получить ранний урожай, стоит поторопиться и посадить на даче ряд овощей и фруктов. Какие – узнали Факты ICTV.

Со средины весны можно посеять многие овощные и фруктовые культуры, которые устойчивы к холоду – укроп, салаты, петрушку, горох. Высаживают в это время и черенки плодовых кустарников.

Картофель

Если погода теплая, не стоит ждать пока клубни, выложенные на проращивание, пустят ростки.

Редис

Перед посевом редиса в землю следует всыпать в вырытую канавку немного соли, которая сделает овощ хрустящим и сочным.

Капуста

Рассаду ранних сортов белокочанной, цветной капусты и брокколи выса­живают в грунт с 20 апреля на солнечном месте.

Морковь

Семена сутки вымачивают в воде до их набухания, затем подсушивают и высевают в открытый грунт. После посева почву обязательно необходимо прикатать или просто притоптать ногой.

Листовая петрушка

Это культура с плохо всходящими семенами. Для того, чтобы получить всходы пораньше, положите семена в марлевый мешочек и опустите на 3 часа в теплую (35-40 градусов) воду. Непосредственно перед посевом подсушите.

Лук и чеснок

В апреле можно посадить оставшийся с зимы лук и чеснок. Они будут расти медленней, высаженных осенью, но в результате достигнут тех же размеров.

Укроп

Место выбирают сол­нечное, поливают посевы регулярно. Если земля не будет влажной, укроп не вырастет пышным и пойдет в стрелку. Перед посевом семена в мешочке промойте горячей водой (50 градусов), чтобы смыть эфирное масло, препятствующее всхожести. Потом подсушите и сейте.

Клубника

В конце апреля можно высадить рассаду, а также убрать сухие отмершие листья и усы на плодоносящих плантациях. Если вы хотите получить ранний урожай ягод, растения нужно укрыть пленкой.

Смородина и крыжовник

Саженцы крыжовника и смородины следует высадить в третьей декаде апреля. После посадки обильно полейте.

Малина

В апреле нужно посадить не поврежденные вредителями и болезнями саженцы малины, заглубляя их в почву на 2-3 см от уровня у основания стебля. Растения полить и подрезать на высоте 40 см.

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