Компания Samsung показала смартфон Galaxy A80, который оснащен тройной вращающейся камерой, сообщается на странице Samsung Mobile в Twitter.

Камера новинки размещена на модуле-слайдере таким образом, что когда его поднимают, она поворачивается во фронтальное положение.

У камеры будет несколько интересных функций, среди которых Scene Optimizer, который подбирает оптимальные параметры для 30 сцен съемки.

Samsung Galaxy A80: характеристики, цена и дата продаж в Украине / 3 фотографии

Известно, что Galaxy A80 оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей.

Новинка также получит 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц и 8 Гб оперативной памяти.

Старт продаж смартфона в Украине ожидается в июне. Его цена составит 19 999 грн.

#GalaxyA80 is for Rotating Camera.

Epic on both sides.

Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.