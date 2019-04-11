Компания Samsung впервые показала новый смартфон Galaxy A80, который оснащен вращающейся камерой.
Компания Samsung показала смартфон Galaxy A80, который оснащен тройной вращающейся камерой, сообщается на странице Samsung Mobile в Twitter.
Камера новинки размещена на модуле-слайдере таким образом, что когда его поднимают, она поворачивается во фронтальное положение.
У камеры будет несколько интересных функций, среди которых Scene Optimizer, который подбирает оптимальные параметры для 30 сцен съемки.
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Известно, что Galaxy A80 оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей.
Новинка также получит 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц и 8 Гб оперативной памяти.
Старт продаж смартфона в Украине ожидается в июне. Его цена составит 19 999 грн.
#GalaxyA80 is for Rotating Camera.
Epic on both sides.
Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.
К слову, компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7.
Видео: Samsung Mobile
Фото: Samsung