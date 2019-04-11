На Светлое Воскресение Христово в 2019 году цена пасхи составит от 44 грн.

28 апреля православные христиане будут праздновать Светлое Воскресение Христово. В этот день в пасхальной корзине обязательно должна быть паска.

Факты ICTV узнали, сколько будет стоить приготовить кулич самостоятельно.

Стоимость выпечки паски весом 0,7 кг обойдется в 44 грн. А вот кулич весом 2,1 кг в 130,66 грн.

В общем, по сравнению с прошлым годом стоимость приготовления выросла на 7%.

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Больше всего на подорожание паски повлияло повышение цены на масло на 6 грн. Мука в этом году подорожала на 2 грн, а молоко на 1 грн.

Стоимость сахара и яиц наоборот снизилась на 9-13%.

Ранее Факты ICTV публиковали лучшие рецепты паски в мультиварке.