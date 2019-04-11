Страстная неделя – последние шесть дней Великого поста перед Пасхой. Поскольку в 2019 году Пасху будут праздновать 28 апреля, Страстная неделя приходится на 22-27 апреля.

Страстная неделя, или Седмица, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиям на кресте, смерти и погребению.

Страстный понедельник

В этот день люди украшали свое жилище. Для женщин этот день начинался очень рано: еще до восхода солнца мать будила дочерей, и они начинали наводить порядок: красили, мыли и чистили дом. А после обеда шли на огород, чтобы к живному четвергу посеять все семена.

Страстный вторник

Во вторник женщины золили, стирали и гладили белье, а также готовили праздничную одежду. Мужчины тем временем осматривали поля и заготавливали дрова для выпечки куличей.

Чистая среда

В среду завершали важнейшие работы: под вечер стоило справиться с огородом, навести порядок в доме и убрать его снаружи. Вечером начинали готовить тесто для куличей, а девушки выбирали яйца для писанок. Ребята тем временем убирали двор от всякого хлама.

Страстный четверг

Страстный четверг также называют Живным, или Чистым. По древнему обычаю, на рассвете этого дня взрослые и дети особенно торжественно моются у колодца или реки. До Чистого четверга дом уже должен быть убран.

Именно в Чистый Четверг девушки расписывают писанки для любимых и готовят пасхальные открытки, а дети утром ходят к родственникам и крестным родителям за “кукуци-гугуци” (пончиками в виде символических птичек). На Закарпатье в этот день традиционно начинают печь куличи.

Страстная пятница

Это день траура в память о страстях и смерти Христа. В этот день христиане строго придерживаются поста. В Страстную Пятницу запрещено петь и веселиться. Кульминацией этого дня является вынос Плащаницы.

Великая Суббота

В этот день хозяин готовил корзину для посвящения – ее промывали в проточной воде и сушили на солнце. Женщины рисовали писанки, готовили жареное и варили еду, пекли куличи, а вечером наполняли корзину.

Читайте: Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2019



К слову, Укрзализныця назначила 69 дополнительных рейсов на Пасху и майские праздники.