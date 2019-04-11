Какие мошеннические методы используют работники сервисного центра, чтобы заставить вас переплатить за работу.
Как только у нас ломается техника, мы сразу несем ее в сервисные центры или вызываем мастера.
Часто даже не задумываемся над тем, что кроме починить технику, мастера часто могут ее повредить или придумать новую поломки, за которую вы переплатите.
Как обманывают в сервисных центрах
- Придумывают несуществующие поломки;
- Ломают технику во время ремонта;
- Заменяют ваши новые детали на свои б/у;
- Берут больше за работу, чем она стоит.
Как уберечься от мошенников
- Обратитесь в несколько сервисных центров, чтобы сравнить цены;
- Проконсультируйтесь у нескольких специалистов, чтобы сравнить проблемы, которые констатируют при поломке;
- Выбирайте сертифицированные сервисные центры;
- Читайте отзывы о работе мастеров, в чьи руки вы отдаете технику.
Как доказать вину мастера
- Сфотографируйте свою технику до ремонта;
- В письменном виде зафиксируйте все имеющиеся проблемы еще до диагностики;
- Требуйте накладную с прописанными видами деятельности и прайсом на них.
Эти пункты следует выполнить, чтобы в случае, если мастера что-то сломают, не сказали, что так и было.
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Когда вашу технику повредили, вызывайте директора сервисного центра и пишите жалобу с требованием бесплатно починить то, что сломали в ходе работы, а если техника на гарантии – сделайте замену товара.
Не думайте, что в подпольных сервисных центрах вам починят в разы дешевле, часто именно там выкручивают детали и придумывают несуществующие поломки, за которые вы впоследствии переплатите деньги.
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