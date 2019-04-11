Какие мошеннические методы используют работники сервисного центра, чтобы заставить вас переплатить за работу.

Как только у нас ломается техника, мы сразу несем ее в сервисные центры или вызываем мастера.

Часто даже не задумываемся над тем, что кроме починить технику, мастера часто могут ее повредить или придумать новую поломки, за которую вы переплатите.

Как обманывают в сервисных центрах

Придумывают несуществующие поломки;

Ломают технику во время ремонта;

Заменяют ваши новые детали на свои б/у;

Берут больше за работу, чем она стоит.

Как уберечься от мошенников

Обратитесь в несколько сервисных центров, чтобы сравнить цены;

Проконсультируйтесь у нескольких специалистов, чтобы сравнить проблемы, которые констатируют при поломке;

Выбирайте сертифицированные сервисные центры;

Читайте отзывы о работе мастеров, в чьи руки вы отдаете технику.

Как доказать вину мастера

Сфотографируйте свою технику до ремонта;

В письменном виде зафиксируйте все имеющиеся проблемы еще до диагностики;

Требуйте накладную с прописанными видами деятельности и прайсом на них.

Эти пункты следует выполнить, чтобы в случае, если мастера что-то сломают, не сказали, что так и было.

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Когда вашу технику повредили, вызывайте директора сервисного центра и пишите жалобу с требованием бесплатно починить то, что сломали в ходе работы, а если техника на гарантии – сделайте замену товара.

Не думайте, что в подпольных сервисных центрах вам починят в разы дешевле, часто именно там выкручивают детали и придумывают несуществующие поломки, за которые вы впоследствии переплатите деньги.

Напомним, ранее мы писали как не стать жертвой аферы таксистов.