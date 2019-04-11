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Факты / Lifestyle

Жили более 50 тыс. лет назад: ученые открыли новый вид людей

На Филиппинах нашли останки ранее неизвестного вида человека.

Еволюція людини

Ученые нашли на Филиппинах неизвестный вид человека, который жил на Земле более 50 тыс. лет назад.

Исследователи дали новому виду людей название Homo luzonensis.

Впервые этот вид был обнаружен в 2007 году, когда в пещере Кальяо (Филиппины) нашли кость стопы, возраст которой превышал возраст самых старых останков Homo sapiens.

Позже в этом же слое скалы нашли останки людей, которые одновременно похожи и отличаются от известных науке видов.

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– Эта фаланга сильно напоминает фаланги австралопитеков, проживавших только в Африке и в более древние времена. Индивидуум с этими характеристиками в сочетании не может быть классифицирован ни в одном из видов, известных сегодня, – рассказал археолог Флоран Детро.

Ученые также предполагают, что найденный вид людей был карликовым, поскольку все новые окаменелости являются очень маленькими.

К слову, ученые из США заявили, что на Земле зафиксировано распространение смертельного грибка под названием Candida auris.

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