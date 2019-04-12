Сегодня в Украине отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины, на который также приходится Международный день космонавтики.
Ежегодно 12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли Украины. Также сегодня отмечается Международный день космонавтики.
Праздник был установлен, учитывая значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Днем космонавтики.
Поздравляем мы спецов,
Тех, кто к космосу готов.
Хоть и космос наш прекрасен,
Труд ваш сложен и опасен.
Оптимизма, сил, побед,
И здоровья на сто лет,
Выдержки и уваженья,
Спасибо вам за достиженья!
***
Подвластен космос вам и небо,
Отважней в мире нет ребят,
Ведь ваш характер очень крепок,
Для вас границ нет и преград!
Пусть светят вам удачи звезды,
Стремитесь, как ракеты, ввысь,
Чтоб все мечты легко и просто
Претворялись вечно в жизнь!
***
Пусть космос откроет вам двери
Особой и звездной судьбы.
Здоровье пусть будет огромным,
Да сбудутся ваши мечты!
Ракеты чтоб быстро взлетали,
А люди в них были мудрей.
Восходы чтоб дружно встречали —
Оттуда гораздо видней.
Космоса глубокого!
Рождения новых звезд!
Успешно и достойно нести вам этот пост!
***
Пусть путеводная звезда
Дорогу вашу освещает,
А в небе полная Луна
Удачу в жизни предвещает.
Пусть светит Солнце горячо,
Растопит лед и холод.
Пусть рядом верное плечо
Всегда придет на помощь.
Пусть все вселенные, галактики
Вам в жизни помогают.
С Днем авиации и космонавтики
От всего сердца поздравляем.
***
Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем,
Пусть космические дали
Изучают, покоряют,
Им желаем мы удачи
И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нем загадок много разных!
***
Пусть успех вас звездный ждет,
Прочь уходят все ненастья.
Неземных лишь вам высот,
Лишь заоблачного счастья!
Солнце пусть для вас сияет,
А восторг горит в глазах,
И любовь пусть окрыляет
Да возносит в небеса!
***
Желаю двигаться вперед,
От счастья до небес взлетать!
Только успех пускай вас ждет,
Так что, не стоит унывать!
Как можно чаще улыбайтесь,
Здоровья вам и долгих лет!
Легко всех целей добивайтесь,
Желаю вам только побед!
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